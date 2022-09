Jogadores se apresentam à Seleção Brasileira na França; veja fotos e calendário do Brasil

Os convocados da Seleção Brasileira se apresentaram nesta segunda-feira (19) em Le Havre, na França, visando os amistosos pré-Copa contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27 de setembro, respectivamente.

O atacante Richarlison, do Tottenham, e o lateral-esquerdo Renan Lodi, do Nottingham Forest, foram os primeiros a se apresentar para os treinamentos, ainda no domingo (18). Dos 26 convocados, 24 iniciaram as atividades nesta segunda-feira com a comissão técnica brasileira.

Representantes do Flamengo na convocação de Tite, o meio-campista Everton Ribeiro e o atacante Pedro desembarcam em território francês na noite desta segunda. Os atletas estiveram em campo ontem, na derrota do Flamengo para o Fluminense pela 27ª rodada da Série A.

Confira o calendário de amistosos do Brasil

23/09/2022 (sexta-feira), às 15h30 (horário de Brasília) — Brasil x Gana, no Stade Océane, em La Havre (FRA)

27/09/2022 (terça-feira), às 15h30 (horário de Brasília) — Brasil x Tunísia, no Parc des Princes, em Paris (FRA)

Veja fotos

Legenda: Neymar chegou em Le Havre nesta segunda-feira (19) Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Legenda: O atacante Richarlison, do Tottenham, foi recebeido pelo técnico Tite Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Legenda: Renan Lodi substitui o lateral-esquerdo Alex Sandro, cortado da relação por lesão Foto: Lucas Figueiredo / CBF

