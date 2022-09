Convocação da Seleção Brasileira: veja lista de nomes

O técnico Tite convocou a Seleção Brasileira pela última vez , nesta sexta-feira (9), antes do anúncio da lista oficial para a Copa do Mundo do Catar. Ao todo, 26 nomes foram chamados no evento da sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Jogos da Seleção Brasileira em setembro de 2022

23.09 - Brasil x Gana | Estádio Oceane, em Le Havre, na França.

27.09 - Brasil x Tunísia | Parque dos Príncipes, em Paris, na França.

Legenda: O atacante Pedro, do Flamengo, é cotado para a Seleção Brasileira Foto: divulgação / Flamengo

A equipe nacional participa de amistosos contra a Gana e a Tunísia, ambas classificadas para o Mundial. Os confrontos ainda terão as datas confirmadas pela CBF, mas marcam o teste final do Brasil para o Mundial.

A principal expectativa era pelo atacante Pedro, do Flamengo, confirmado na lista. Artilheiro da Libertadores, com 12 gols, é um nome monitorada por Tite. Além do centroavante, os demais atletas que atuam no Brasil são o meia Éverton Ribeiro, também do Flamengo, e o goleiro Weverton, do Palmeiras.

Convocação da Seleção Brasileira para setembro

GOLEIROS

Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS-DIREITOS

Danilo (Juventus-ITA)

LATERAIS-ESQUERDOS

Alex Telles (Sevilla-ESP)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

ZAGUEIROS

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Bremer (Juventus-ITA)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Ibañez (Roma-ITA)

VOLANTES

Casemiro (Manchester United-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

MEIAS

Lucas Paquetá (Lyon-FRA)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

ATACANTES

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Richarlison (Tottenham-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

Pedro (Flamengo)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Antony (Manchester United-ING)