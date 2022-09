Jogos do Brasileirão retornam apenas na próxima semana; entenda motivo e veja datas

A 27ª rodada da Série A é encerrada nesta segunda-feira (19), com Atlético-GO x Internacional. Depois, o Brasileirão retorna apenas na próxima semana, com um longo intervalo no calendário do futebol brasileiro, que inclui a 1ª divisão, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e a Libertadores.

O motivo é a Data Fifa, respeitada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nos dias seguintes, o Brasil realiza os amistosos finais antes da convocação para a Copa do Mundo do Catar 2022. Na sexta (23), enfrenta Gana, às 15h30. Na terça (27), encara Tunísia, às 15h30 - com os duelos na França.

Da lista de convocados pelo técnico Tite, os representantes nacionais são: o goleiro Weverton, do Palmeiras, além do meia Éverton Ribeiro e o atacante Pedro, ambos do Flamengo. O trio irá desfalcar as respectivas equipes devido aos amistosos - nomes internacionais também são baixas.

Quando o Brasileirão volta?

A 28ª rodada da Série A tem início no próximo domingo (25), com São Paulo x Avaí, às 20h, no Morumbi. Os demais nove confrontos do Brasileirão são disputados entre terça (27) e quarta (28).

28ª rodada da Série A de 2022

Domingo (25)

São Paulo x Avaí | Morumbi, às 19h.

Terça-feira (27)

Santos x Athletico-PR | Vila Belmiro, às 21h30

Quarta-feira (28)

Fluminense x Juventude | Maracanã, às 19h.

Corinthians x Atlético-GO | Neo Química Arena, às 19h.

Fortaleza x Flamengo | Arena Castelão, às 19h.

Coritiba x Ceará | Couto Pereira, às 19h.

Cuiabá x América-MG | Arena Pantanal, às 21h.

Atlético-MG x Palmeiras | Mineirão, às 21h45.

Internacional x Red Bull Bragantino | Beira-Rio, às 21h45.

Goiás x Botafogo | Serrinha, às 21h45.

