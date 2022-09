Fortaleza e Ceará têm fim de semana difícil e trocam posições na tabela do Brasileiro

Ceará e Fortaleza tiveram um fim de semana amargo na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Adversários diretos, as equipes somam os mesmos 31 pontos e apenas inverteram as posições na tabela do torneio nacional. As equipes entraram em campo neste domingo.

O Ceará foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0, na Arena Castelão. Com isso, o Alvinegro caiu uma posição: saiu da 14ª para a 15ª e está a três pontos da zona de rebaixamento. O próximo adversário será o Coritiba, no Couto Pereira.

Já o Fortaleza ficou no empate de 1 a 1 contra o Juventude, lanterna do Campeonato. Apesar do resultado, o Tricolor do Pici conquistou um ponto e subiu para o 14º lugar, antes ocupado pelo rival alvinegro, e também segue próximo da zona da degola. A equipe enfrenta o Flamengo na rodada seguinte.

