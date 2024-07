Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 neste domingo (28)

O dia 02 dos Jogos Olímpicos promete reservar grandes emoções para o Brasil em diversos esportes nestes Jogos Olímpicos de Tóquio 2024. Há chance de medalhas para o país no skate, natação e judô. Rebeca Andrade, o grande nome do País nos Jogos, também estreia na ginástica. Nos esportes coletivos, as meninas do futebol, handebol e vôlei feminino também entra em quadra.

Também temos Ceará em ação. Thiago Monteiro faz a sua estreia na competição, no torneio individual de tênis.

Veja a agenda dos atletas brasileiros neste domingo (28):