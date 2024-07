Brasil x Japão: confira horário, onde assistir e palpites

A Seleção Brasileira feminina de futebol entra em campo neste domingo (28), às 12h (de Brasília) para enfrentar o Japão, em jogo válido pela segunda rodada do grupo C dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida acontece no Parc des Princes, em Paris.

O time comandado pelo técnico Arthur Elias estreou com vitória diante da Nigéria pelo placar de 1 a 0, com gol de Gabi Nunes. Com isso, uma vitória no próximo confronto deixaria a amarelinha mais próxima de uma vaga nas quartas de final da competição.

O Japão sofreu uma derrota diante da Espanha pelo placar de 2 a 1.

Convocadas para as Olimpíadas de Paris 2024

Goleiras : Lorena (Grêmio) e Tainá (América-MG)

: Lorena (Grêmio) e Tainá (América-MG) Laterais : Antonia (Sem clube), Tamires (Corinthians), Yasmim (Corinthians)

: Antonia (Sem clube), Tamires (Corinthians), Yasmim (Corinthians) Zagueiras : Rafaelle (Orlando Pride), Tarciane (Houston Dash) e Thais (Tenerife)

: Rafaelle (Orlando Pride), Tarciane (Houston Dash) e Thais (Tenerife) Meio-campistas : Ana Vitória (Atletico de Madrid), Duda Sampaio (Corinthians) Yaya (Corinthians)

: Ana Vitória (Atletico de Madrid), Duda Sampaio (Corinthians) Yaya (Corinthians) Atacantes: Adriana (Orlando Pride), Gabi Portilho (Corinthians), Gabi Nunes (Levante), Jheniffer (Corinthians), Kerolin (NC Courage), Ludmila (Sem clube) e Marta (Orlando Pride)

ONDE ASSISTIR