Surfe nas Olimpíadas de Paris 2024: Tati Weston-Webb supera Candelaria e passa de fase

O Brasil segue intacto na disputa do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após as classificações diretas de Gabriel Medina e Chumbinho na primeira fase, a primeira disputa da repescagem, com Tati Weston-Webb, terminou com vitória brasileira contra Candelaria Resano, da Nicarágua.

Estratégica, Tati esperou o melhor momento para atacar as ondas e conseguiu uma boa manobra, com nota acima de 9, para colocar pressão na adversária.

Candelaria Resano tentou, mas não conseguiu conectar uma boa onda, somando apenas 3 pontos e não alcançando a brasileira. Tati Weston-Webb ainda aguarda a definição da adversária e deve disputar a terceira rodada nesta segunda-feira (28).