Natação: Mafê Costa se classifica para semifinais dos 200m livre

A brasileira Mafê Costa está estreando em jogos olímpicos, mas está obtendo ótimos resultados. Um dia após terminar na sétima colocação em sua estreia olímpica nos 400m livre, a nadadora brasileira avançou na manhã deste domingo à semifinal dos 200m livre. Mafê marcou 1min56s65 e terminou as eliminatórias com o oitavo tempo.

As semifinais, que reúnem as 16 melhores nadadoras, acontecem na tarde deste domingo. A brasileira precisa ficar entre as oito melhores para chegar à sua segunda final na Olimpíada de Paris.

"Vou usar uma estratégia diferente à tarde. Estava confiante para pegar uma semifinal pois cheguei com o 12º tempo", afirmou a nadadora. "Nadar uma prova de 200 logo depois do dia de ontem é um pouco cansativo, mas não me prejudica em nada. Agora é descansar e botar a cabeça focada para a semifinal", completou ela, que vai nadar na primeira série semifinal na raia 6.

A segunda série conta com as australianas Ariarne Titmus, que venceu os 400m livre no sábado e é a atual recordista olímpica e mundial da prova, e Mollie O'Callaghan, que perdeu o recorde mundial para a compatriota em junho.

Cachorrão poupado

Guilherme Costa, o Cachorrão, estava inscrito para nadar os 200m livre, mas a comissão técnica brasileira decidiu poupá-lo para os 800m livre, prova na qual foi finalista nos Jogos de Tóquio, em 2021. Cachorrão terminou os 400m livre no sábado na quinta posição.