Seleção da Argentina divulga pré-lista de convocados com Lionel Messi; veja

A Argentina divulgou, nesta quinta-feira (15), a pré-lista com 28 convocados para os compromissos de junho das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A grande novidade foi o retorno do atacante Lionel Messi, do Inter Miami, dos EUA, que esteve fora das últimas convocações devido à contusão.

O atleta de 37 anos é o camisa 10 e capitão da seleção argentina. Vale ressaltar que a listagem final será definida no fim do mês, com 23 nomes, ou seja, o técnico Lionel Scaloni ainda fará mais cortes.

Os compromissos serão no quinta-feira (5) contra o Chile, no estádio Nacional de Santiago/CHI, às 22h, e também na terça-feira (10), diante da Colômbia, às 21h, no Monumental de Núñez/ARG.

Na tabela, a Argentina está na liderança, com 31 pontos, já garantindo vaga no Mundial. O Chile é o lanterna, com 10, enquanto a Colômbia aparece na 6ª colocação, com 20.

Lista de convocados da seleção da Argentina