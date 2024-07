Keno Marley vence britânico e avança para quartas do boxe nas Olimpíadas de Paris

O Brasil começou com vitória em um dos esportes que mais promete medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris, o boxe. Keno Marley superou o britânico Patrick James Brown na decisão dos juízes e levou a melhor no confronto. Agora, Marley vai às quartas de final e uma vitória já garante o bronze para o lutador brasileiro.

A luta começou equilibrada, com os dois lutadores conectando golpes. Mas, apesar da dificuldade de visualmente apontar um vencedor, os árbitros deram o primeiro round para o brasileiro. O segundo round continuou na mesma tônica, mas com um maior controle do brasileiro. Da mesma forma, os juízes apontaram vitória de Marley.

Com boa vantagem no confronto, no terceiro round, Keno só controlou a luta, executando clinches e desviando das tentativas de socos. Foi só esperar a divulgação oficial do resultado e correr para o abraço.

Nas quartas, Keno vai enfrentar o lutar uzbeque Lazizbek Mullojonov, dia 1 de agosto, no fim da tarde.