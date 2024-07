Bia Haddad supera francesa e avança na chave de simples do tênis nas Olimpíadas de Paris

Após dias derrotas nas chaves de simples masculinas, o tênis brasileiro se encontrou, mas desta vez com as mulheres. Bia Haddad, medalhista na última olimpíada de Tóquio, estreou com vitória e passou de fase na competição. Ela superou a 'dona da casa', Varvara Gracheva, em Roland Garros, por 2 a 1, e se classificou para a próxima fase.

A brasileira começou melhor, dominando as ações e não teve trabalho para fechar o primeiro set em 6 a 4. No segundo set, todavia, com apoio da torcida, a adversária cresceu e devolveu o mesmo 6 a 4.

No terceiro e decisivo set, Bia voltou a aumentar a pressão e, dessa vez, não deu chance para as adversárias, aplicando um 6 a 0 sem chance de ser surpreendida. Haddad agora espera a definição da próxima adversária para jogar na fase final.