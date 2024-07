Willian Lima conquista medalha de prata para Brasil no judô nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegou neste domingo (28) com a conquista da prata pelo judoca brasileiro Willian Lima na categoria até 66kg. O paulista de 24 anos disputou a finalíssima da modalidade com o japonês Hifumi Abe, tetracampeão mundial, que garantiu o ouro na Olimpíada, assim como fez nos Jogos de Tóquio-2020.

O resultado é histórico, com o retorno do Brasil para uma final do judô masculino depois de 24 anos. A última foi nos Jogos de Sydney-2000. No retrospecto geral, garantiu a 25ª medalha do país no esporte durante os Jogos Olímpicos.

Até a final, superou quatro rivais: Sardor Nurillaev (Uzbequistão), Serdar Rahimov (Turcomenistão) e Baskhuu Yondonperenlei (Mongolia), além de Guzmán Kyrgyzbayev (Cazaquistão), em sequência.

Campeão mundial Sub-21 em 2019 e bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023, Willian participou da Olimpíada pela 1ª vez na carreira e já chegou ao pódio, mostrando projeção e sendo uma esperança também para o futuro.

No tatame contra o japonês, o judoca sofreu um shido, que é uma advertência na luta, e perdeu após receber dois Waza-ari, que se transformam em um ippon pelo acúmulo das pontuações, o que configura a conclusão do embate.

Larissa Pimenta na luta pelo bronze

Legenda: Larissa Pimenta em ação pelo judô Foto: Gabriela Sabau/IJF/Divulgação

A brasileira Larissa Pimenta está viva na disputa por medalha no judô da Olimpíada de Paris. Na categoria até 52kg, a judoca venceu a alemã Mascha Ballhaus na repescagem e agora briga por um bronze contra a italiana Odette Giuffrida.

Natural de São Vicente, em São Paulo, a atleta Djamila Silva (Cabo Verde), Chelsie Giles (Grã-Bretanha), mas perdeu para Amandine Buchard (França) nas quartas de final. Assim, foi para a repescagem e bateu Mascha Ballhaus (Alemanha), se garantindo na disputa pela 3ª posição.