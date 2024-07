Larissa Pimenta conquista medalha de bronze para Brasil no judô nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A judoca brasileira Larissa Pimenta conquistou a medalha de bronze, neste domingo (28), nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na categoria até 52 kg, a atleta superou a italiana Odette Giuffrida, atual campeã mundial, na disputa pela 3ª posição, confirmando então a 2ª medalha do Brasil na competição. Antes, Willian Lima ficou com a prata, também no judô, na categoria até 66 kg.

"Eu mereço hoje, foi muito especial pra mim, fiz tudo que eu podia, eu mereço isso, estou muito feliz", comemorou com lágrimas.

No tatame, um embate extremamente disputado, com muita superação. Após sofrer dois shidos, advertências na luta que geram eliminação do participante com três punições, Pimenta cresceu no confronto, mudou a estratégia e conduziu tudo para o Golden Score, que concede a vitória para quem somar a primeira pontuação. Nesse momento, a italiana sofreu três punições seguidas e terminou desclassificada, o que resultou no bronze para o Brasil.

Natural de São Vicente, em São Paulo, a atleta iniciou a caminhada com vitórias contra Djamila Silva (Cabo Verde) e Chelsie Giles (Grã-Bretanha), chegando nas quartas de final, quando perdeu para Amandine Buchard (França). Assim, foi para a repescagem e bateu Mascha Ballhaus (Alemanha), se garantindo posteriormente na disputa pela 3ª posição.