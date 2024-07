Brasil perde duas no Rugby Sevens Feminino e vai tentar classificação contra o Japão

O Brasil perdeu duas vezes neste domingo (28), pela fase de grupos do Rugby Sevens. As Yaras largaram com derrota para a França, por 28 a 0, em jogo que iniciou ao meio-dia, e às 15h voltou a campo para encarar os Estados Unidos, onde acabou perdendo por 24 a 5.

Contra as anfitriãs e atuais vice-campeãs olímpicas da modalidade, o time brasileiro teve até uma postura ofensiva, ocupando o campo adversário na maior parte do tempo, porém não conseguiu pontuar. A França conseguiu dois tries em contra-ataques e distribuiu os 28 pontos conquistados nos dois tempos.

Na primeira etapa, Joanna Grisez conseguiu o primeiro try e acertou a conversão, abrindo 7 a 0 para a França. O segundo try, já em contra-ataque, veio com Chloe Jacquet, também junto da conversão, o que fez as anfitriãs levarem o placar de 14 a 0 pro intervalo.

O contra-golpe também foi utilizado pelas francesas no segundo tempo, com Okemba, que acertou também a conversão e fez 21 a 0. E depois de uma tentativa de chute para frente das Yaras, a França ficou com a bola e conseguiu mais um try com Ian Jason, com direito a nova conversão, fechando os 28 a 0.

Segunda derrota

Sem tempo para digerir a derrota na estreia, as brasileiras encaram os Estados Unidos às 15 horas, e viram o time norte-americano conquistar o primeiro try com menos de um minuto de partida, por Alev Kelter, mas não houve conversão e o placar ficou em 5 a 0.

As Yaras empataram após os primeiros cinco minutos, com try de Thalia Costa, mas Rachel Kochhann perdeu a conversão. Antes do fim do primeiro tempo, Sammy Sullivan fez mais um try, dessa vez com conversão, para os EUA. O placar do intervalo foi de 12 a 5.

Na segunda etapa, as norte-americanas anotaram mais dois tries, com Ilona Maher e Alex Sedrik, mas desperdiçaram uma das conversões e por isso somaram apenas mais 12 pontos, assim como no tempo anterior, fechando o placar de 24 a 5.

Chance de classificação

Com os resultados, o Brasil é o terceiro colocado do Grupo C, à frente apenas do Japão, que perdeu para os EUA por 36 a 7 e para a França por 49 a 0. Nesta segunda-feira (29), às 10h, as brasileiras encaram as japonesas brigando pelo terceiro lugar.

Além disso, as Yaras também precisam de uma combinação de resultados para serem uma das melhores terceiras colocadas e assim avançar para as quartas de final da modalidade.