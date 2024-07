O Brasil estreou com derrota no tênis olímpico. Thiago Wild perdeu para o argentino Tomas Etcheverry por 2 sets a 0 na manhã deste domingo.

Com o resultado, o brasileiro está eliminado da chave de simples do torneio olímpico. O cearense Thiago Monteiro também entra em quadra hoje e tenta avançar com o Brasil.

Wild não se despede, todavia, dos Jogos Olímpicos. Ao lado de Monteiro, ele também joga na chave de duplas. Eles enfrentam Alexander Bublik/Aleksandr Nedovyesov (Cazaquistão).