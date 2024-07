Tênis de mesa: brasileira Giulia Takahashi perde e está eliminada das Olimpíadas de Paris 2024

Abrindo a disputa da competição individual nos Jogos Olímpicos de Paris no tênis de mesa, o Brasil começou com derrota e eliminação. Giulia Takahashi teve azar no sorteio e enfrentou a chinesa Sun Yingsha, número 1 do mundo, e perdeu o jogo por 4x0. Essa foi a estreia de Takahashi nos Jogos Olímpicos.

O confronto, embora representasse uma disputa desigual, foi equilibrado no início dos três últimos sets. Mas a brasileira não conseguiu igualar o talento da mesa-tenista chinesa.

Mais brasileira em disputa

Bruna Takahashi também vai estrear na manhã deste domingo. Ela encara a Offiong Edem e tenta avançar para a próxima fase da competição.