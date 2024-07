Olimpíadas 2024: cearense Thiago Monteiro estreia neste sábado (27); veja onde assistir

O cearense Thiago Monteiro irá estrear nos Jogos Olímpicos de Paris na manhã deste domingo (28). O atleta brasileiro, atual 79º colocado da ATP, estreia contra o argentino Sebastian Baez, 18º colocado. O retrospecto de Thiago é negativo contra Baez, tendo vencido apenas um de seus cinco jogos contra o argentino.

“O Baez é um jogador extremamente sólido, já joguei algumas vezes com ele e sempre são batalhas duras, inclusive a última nas quartas de final do Rio Open. Mas venho confiante e preparado. Hoje (26) foi meu primeiro treino aqui, mas é um lugar ao qual estamos familiarizados,” disse Monteiro em entrevista a Confederação Brasileira do Tênis.

Contudo, Monteiro vem em boa fase, após vencer o tenista top-10 da ATP, Casper Ruud, em Bastad, na Suécia, e outros favoritos como o tcheco Tomas Machac, em Umag, na Croácia. O cearense também vem de bons resultados nesse tipo de piso nos qualifyings dos Masters 1000 de Roma e Madrid, além de Roland Garros.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV 3 e CazéTV.