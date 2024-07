Rayssa Leal nas Olimpíadas 2024: acompanhe a disputa da fadinha nas finais do skate

Um dos esportes mais aguardados pelos brasileiros nos Jogos de Paris 2024 está em pleno andamento. Rayssa Leal e companhia estão na disputa para chegar à final do skate street feminino. Acompanhe os detalhes na nossa cobertura em tempo real:

11:34 - Confira as finalistas do skate:

Yoshizawa Coco (JPN)🇯🇵 83.59 + 86.65 + 88.68 = 258.92

Akama Liz (JPN)🇯🇵 86.55 + 86.83 + 84.61 = 257.99

Cui Chenxi (CHN)🇨🇳 82.01 + 83.11 + 89.22 = 254.34

Chloe Covell (AUS)🇦🇺 78.89 + 82.26 + 85.58 = 246.73

Nakayama Funa (JPN)🇯🇵 79.87 + 84.56 + 81.09 = 245.52

Paige Heyn (USA)🇺🇸 71.65 + 85.66 + 86.98 = 244.29

Rayssa Leal (BRA)🇧🇷 59.88 + 88.87 + 92.68 = 241.43

Poe Pinson (USA)🇺🇸 71.25 + 81.80 + 88.07 = 241.12

11:03 - Programa-se. A final do skate street acontece a partir das 12h. Você confere tudo aqui. Se quiser ver outras programações, aqui.

10:59: Rayssa Leal conseguiu se classificar em 7º lugar e vai ser a segunda skatista na sequência da final. Agora, as notas da primeira bateria são zeradas. Ou seja, tudo começa do zero.

10:48: Rayssa Leal está CLASSIFICADA! Adversárias não conseguem desbancar a brasileira. Final acontecer a partir de 12hs.

Legenda: Raysa Leal em ação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Foto: AFP

10:43: Rayssa Leal cai para sétima colocação após resultados da última bateria do skate. Ela não pode cair mais uma posição.

10:28 - Rayssa Leal aguarda as notas das última bateria do skate street para confirmar classificação à final. A brasileira está em 5º lugar, mas pode passar à próxima fase até na oitava colocação.

10:10 - Rayssa Leal fecha a sua bateria registrando uma média de 240 pontos, em 5º lugar. Ela conseguiu a maior nota registrada até o momento, 92 pontos. Um recorde na história dos Jogos Olímpicos.

9:50 - Rayssa Leal erra as primeiras duas voltas no skate street. Ela precisa se recuperar na parte das manobras para conseguir passar de fase.