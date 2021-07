Rayssa Leal conquista medalha de prata no skate street nas Olimpíadas

A segunda medalha brasileira no skate street das Olimpíadas de Tóquio foi conquistada por Rayssa Leal, de 13 anos, que garantiu prata na modalidade com nota 14,64 nesta segunda-feira (26).

Essa é a primeira vez que o skate é disputado nos Jogos, e o Brasil já havia saído com uma medalha no primeiro dia do street, a prata de Kelvin Hoefler neste domingo (25). As provas da categoria park serão realizadas em 4 e 5 de agosto.

Se antes havia a expectativa de um pódio duplo ou até triplo, já que o Brasil tinha algumas das principais participantes da prova, coube a Rayssa a responsabilidade de buscar a medalha sozinha, após as surpreendentes eliminações de Pâmela Rosa e Leticia Bufoni nas eliminatórias.

Sonho

"Eu estou muito feliz, porque pude representar todas as meninas, a Pamela e a Leticia, que não se classificaram, todas as meninas do skate e do Brasil. Poder realizar meu sonho de estar aqui e ganhar uma medalha é muito gratificante. Meu sonho e sonho dos meus pais", ressaltou a skatista.

Entre as manobras executadas por Rayssa, estão a frontside feeble, boardslide backside e crooked.

O ouro ficou com a japonesa Momiji Nishiya (nota 15,26), que é apenas cinco anos mais velha que a "Fadinha". A também japonesa Funa Nakayama completou o pódio e levou para casa medalha de bronze (14,49).