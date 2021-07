Skatista Pâmela Rosa mostra tornozelo inchado após eliminação em Tóquio

A skatista brasileira Pâmela Rosa, de 22 anos, eliminada na fase de classificação do street feminino da Olimpíada de Tóquio, publicou uma imagem nesta segunda-feira (26) em que o tornozelo esquerdo aparece inchado devido a uma lesão antes de embarcar para o torneio.

Segundo próprio relato, a atleta torceu o pé três dias antes de viajar para Tóquio, o que não a impediu de participar do circuito. Pâmela disse ter feito o possível para chegar à final e buscar o pódio.

"Mais uma vez enfrentei uma competição lesionada, mas essa lesão não me parou, fui até onde consegui. Agradeço imensamente todas as energias positivas, toda torcida e todo o apoio", disse.

Legenda: Pâmela Rosa deixou a disputa em 10º lugar Foto: Jeff PACHOUD / AFP

Atual líder no ranking mundial da categoria, Pâmela era considerada uma das favoritas em Tóquio, mas lamentou não ter conseguido "por conta do meu pé". Ela deixou a disputa em 10º lugar, antecedida por outra colega de equipe, Letícia Bufoni, que ficou em 9º.

"Eu não gosto de perder, queria muito essa medalha, fiquei chateada, mas não consegui por conta do meu pé. Mas faz parte. Agora, bola para frente, se preparar que daqui a três meses tem outra [competição]".

Pódio duplo

Entre as representantes brasileiras, a skatista de 13 anos, Rayssa Leal conquistou medalha de prata nesta segunda-feira (26). Com 14,64 pontos, ela ficou atrás apenas da japonesa Momiji Nishiya (15,26).

"Eu estou muito feliz, porque pude representar todas as meninas, a Pâmela e a Letícia, que não se classificaram, todas as meninas do skate e do Brasil. Poder realizar meu sonho de estar aqui e ganhar uma medalha é muito gratificante. Meu sonho e sonho dos meus pais", comemorou.

No masculino, Kelvin Hoefler, 27, também ganhou medalha de prata ao somar 36.15 pontos. O brasileiro figurou no primeiro pódio da História do skate em Jogos Olímpicos.