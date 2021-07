Conheça as skatistas que representam o Brasil nos Jogos de Tóquio neste domingo (25)

Letícia Bufoni, 28, Pâmela Rosa, 22, e Rayssa Leal, 13. Mesmo quem não está acompanhando com frequência as Olimpíadas de Tóquio já deve ter ouvido falar em um desses nomes nos últimos dias. As skatistas vão representar o Brasil na categoria “street” de skate nos Jogos Olímpicos a partir das 21 horas deste domingo (25).

Com grandes chances de medalha, elas são maioria na delegação brasileira que foi a Tóquio disputar na modalidade historicamente masculina e que estreia nas Olimpíadas neste ano. Conheça quem são:

Letícia Bufoni

Atualmente, Bufoni figura dentre as cinco melhores skatistas do mundo. Antes de embarcar para Tóquio, na última semana, ela conquistou ouro pela sexta vez na categoria “street” dos X-Games, nos Estados Unidos.

O campeonato é conhecido internacionalmente como as “Olimpíadas” dos esportes radicais.

Pâmela Rosa

De São José dos Campos, em São Paulo, Rosa é uma das favoritas a subir ao pódio. Já foi campeã mundial em 2019 e já conquistou medalhas seis vezes nos X-Games.

No sábado (24), recebeu uma série de elogios do seu amigo Kelvin Hoefler, também skatista brasileiro, que conquistou prata na categoria masculina do “street”. “A Pâmela foi meu braço direito, esquerdo e perna, também. [...] Minha técnica aqui”, ele disse.

Rayssa Leal

Nascida no interior do Maranhão, a “fadinha do skate” disputa as Olimpíadas de Tóquio com a expectativa de se tornar a medalhista mais jovem da história do campeonato.

Ela ficou conhecida internacionalmente aos nove anos de idade, quando um vídeo seu, vestida de fada azul, tentando executar uma manobra difícil, viralizou na internet a ponto de ser compartilhado pelo famoso skatista Tony Hawk.