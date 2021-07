Skate estreia nas Olimpíadas, e Brasil é um dos favoritos; confira atletas, horários e como assistir

O skate fará estreia neste sábado (24) nos jogos Olímpicos de Tóquio e a entrada da modalidade gera expectativas para o Brasil, que tem a equipe como favorita para a disputa. Definido como uma das potências nas pistas, o time brasileiro terá Pamela Rosa, Rayssa Leal, Letícia Bufoni, Pedro Ramos e Kelvin Hoefler.

Ao todo, 80 atletas disputarão a modalidades nas Olimpíadas 2020, com as categorias 'park' e 'street'. Assim, 40 serão indicados para cada uma, com 20 no masculino e 20 no feminino.

Categoria 'street'

Nessa modalidade, é considerado o método mais tradicional disputado nas ruas. As disputas acontecerão no Ariake Urban Sports Park, com simulação de obstáculos encontrados nas ruas como corrimões, rampas, degraus e muretas.

No feminino, Pamela Rosa, Rayssa Leal, destaque como a 'Fadinha do Skate', Letícia Bufoni disputam a categoria. Entre elas, Bufoni é a amais experiente.

Já no masculino, Kevin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna fazem parte da delegação. Hoefler, por exemplo, é a grande esperança de conquista de medalha para o Brasil.

Categoria 'park'

Enquanto isso, nessa modalidade eles disputarão na arena com um 'bowl', além de elementos inclusos do halfpipe e do vertical. Corrimões e rampas maiores serão alocados na disputa.

Por aqui, quatro voltas de 45 segundos devem ser feitas pelos atletas, com a maior nota sendo utilizada para a classificação final.

No feminino, Dora Varela, Isadora Pacheco e Yndiara Asp compõem a delegação. No masculino, fecham com Luiz Francisco, Pedro Barros e Pedro Quintas.

Confira os horários das disputas e onde assistir:

A modalidade será transmitida pelos canais do SporTV destinados à transmissão das Olimpíadas 2020.

Sábado (24/07)

21h - Classificatória do street masculino

Domingo (25/07)

21h - Classificatória do street feminino

00:25h - Final - street masculino

Segunda-feira (26/07)

00:25h - Final - street feminino

Terça-feira (03/08)

21h - Classificatória - park feminino

Quarta-feira (04/08)

21h - Classificatória - park masculino

00:30h - Final - park feminino

Quinta-feira (05/08)

00:30h - Final - park masculino

