Olimpíada tem futebol e cearenses no surfe e handebol; veja horários deste sábado (24)

O calendário olímpico para o Brasil será recheado neste sábado (24). As cearenses Adriana 'Doce' Cardoso, do handebol feminino, e Silvana Lima, do surfe, representarão o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O final de semana marca, além disso, o início das competições de ginástica, boxe, natação, judô, taekwondo e skate. Todas as modalidades serão transmitidas pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares) e SporTV.

Legenda: Adriana Cardoso, ponta direita do Bera Bera, da Espanha, está entre as convocadas da Seleção Brasileira feminina de Handebol para os Jogos Olímpicos de Tóquio Foto: Reprodução / Instagram

Confira os horários dos esportes com brasileiros em Tóquio neste sábado (24)

Boxe: 91 kg masculino – Abner Teixeira (BRA) - 02h12

Ginástica artística: Cavalo com alças – Arthur Nory - 02h30

Ginástica artística: Cavalo com alças – Francisco Barretto - 02h30

Ginástica artística: Qualificação masculina - Brasil - 02h30

Ginástica artística: Cavalo com alças – Diogo Soares - 02h30

Ginástica artística: Cavalo com alças – Caio Souza - 02h30

Ginástica artística: Argolas – Arthur Nory - 02h30

Ginástica artística: Argolas – Francisco Barretto - 02:30

Ginástica artística: Argolas – Diogo Soares - 02h30

Ginástica artística: Argolas – Caio Souza - 02h30

Ginástica artística: Argolas – Arthur Zanetti - 02h30

Ginástica artística: Salto masculino – Arthur Nory - 02h30

Ginástica artística: Salto masculino – Francisco Barretto - 02h30

Ginástica artística: Salto masculino – Diogo Soares - 02h30

Ginástica artística: Salto masculino – Caio Souza - 02h30

Ginástica artística: Barras Paralelas – Arthur Nory - 02h30

Ginástica artística: Barras Paralelas – Francisco Barretto - 02h30

Ginástica artística: Barras Paralelas – Diogo Soares - 02h30

Ginástica artística: Barras Paralelas – Caio Souza - 02h30

Ginástica artística: Barra Fixa – Arthur Nory - 02h30

Ginástica artística: Barra Fixa – Francisco Barretto - 02h30

Ginástica artística: Barra Fixa – Diogo Soares - 02h30

Ginástica artística: Barra Fixa – Caio Souza - 02h30

Ginástica artística: Solo masculino – Arthur Nory 02h30

Ginástica artística: Solo masculino – Francisco Barretto 02h30

Ginástica artística: Solo masculino – Diogo Soares - 02h30

Ginástica artística: Solo masculino – Caio Souza - 02h30

Ginástica artística: Individual geral masculino – Arthur Nory - 02h30

Ginástica artística: Individual geral masculino – Francisco Barretto - 02h30

Ginástica artística: Individual geral masculino – Diogo Soares - 02h30

Ginástica artística: Individual geral masculino – Caio Souza - 02h30

Futebol feminino: Brasil x Holanda - 08h00

Natação: 100m peito masculino – Felipe Lima - 08h55

Natação: 100m peito masculino – Caio Pumputis - 08h55

Natação: 4x100m livre feminino – Brasil - 09h15

Surfe: Gabriel Medina (BRA) - 19h

Surfe: Ítalo Ferreira (BRA) - 19h

Surfe: Tatiana Weston-Webb (BRA) - 22h

Surfe: Silvana Lima (BRA) - 22h

Skate: Felipe Gustavo - 21h

Skate: Giovanni Vianna - 21h

Skate: Kelvin Hoefler - 21h

Taekwondo: 68 kg - Edival Pontes (BRA) - 22h

Natação: 400m medley masculino – Final - 22h30

Natação: 400m livre masculino – Final - 22h52

Judô: 66 kg - Daniel Cargnin (BRA) - 23h

Judô 52 kg - Larissa Pimenta (BRA) - 23h

Vôlei de praia masculino: Bruno Schmidt/Evandro x Grimalt/Grimalt - 23h

Boxe: 51 kg feminino – Graziele Jesus (BRA) - 23h

Handebol feminino: Rússia x Brasil - 23h

Natação: 400m medley feminino – Final - 23h12

Natação: 4x100m livre feminino – Final - 23h45

Vôlei de praia feminino: Artacho/Clancy x Lidy/Leila 00h