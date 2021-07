Holanda x Brasil: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil entra em campo neste sábado (24) contra a Holanda, às 08h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo F dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O duelo acontece no Sendai Stadium, em Miyagi, no Japão. O Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV) transmitem a partida ao vivo.

Palpites

O confronto é entre os líderes do Grupo F e candidatos ao ouro olímpico em Tóquio. Na rodada de estreia, as comandadas de Pia Sundhage golearam a China por 5 a 0, com dois gols da meia Marta. A Holanda, por sua vez, aplicou 10 a 3 na Zâmbia.

Vale classificação

Brasil e Holanda se enfrentam brigando para garantir vaga antecipada nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O vencedor estará automaticamente na próxima fase do maior evento poliesportivo do mundo. Em caso de empate, o duelo decisivo será Brasil x Zâmbia e Holanda x China.

Legenda: Brasil triunfou na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio sobre a China Foto: Sam Robles/CBF

Ficha técnica | Onde assistir, horário e prováveis escalações

Holanda x Brasil - 2ª rodada do Grupo F dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Local: Sendai Stadium, em Miyagi

Data: 24/07/2021 (sábado)

Horário: 08h (horário de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

Provável escalação ( Holanda ):

): Provável escalação (Brasil): Bárbara; Poliana, Rafaelle, Bruna Benites e Tamires; Formiga, Andressinha, Debinha e Marta; Ludmilla e Bia Zaneratto. Técnica: Pia Sundhage.