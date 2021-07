Com show de Marta, Brasil goleia China por 5 a 0 na estreia do futebol feminino nas Olimpíadas

O Brasil não tomou conhecimento da China e goleou a equipe asiática por 5 a 0 na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Marta (2x), Debinha, Andressa Alves e Bia Zaneratto marcaram os gols da partida.

O resultado coloca a seleção brasileira na liderança provisória do Grupo F das Olimpíadas. Nesta quarta-feira (21), às 08h, Holanda e Zâmbia se enfrentam em confronto que conclui a 1ª rodada.

As comandadas de Pia Sundhage voltam a campo neste sábado (24) contra a Holanda. O duelo, válido pela 2ª rodada, colocará frente a frente as postulantes ao ouro olímpico.

FIM DE JOGO! MARAVILHOSAS!



Uma atuação histórica na estreia para a gente se abraçar de longe e dizer: Vamos juntar por mais! Valeu acordar, amanhã vai ser maior. A palavra é orgulho! São elas do país do futebol...



🇧🇷 5x0 🇨🇳 | #BRAxCHN#GuerreirasDoBrasil #JogosOlímpicos pic.twitter.com/fVyxXZCGh4 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 21, 2021

O jogo

Marcando pressão desde o início do 1° tempo, a seleção brasileira não demorou muito para transformar a superioridade técnica em resultado no Sendai Stadium, em Myiagy. Logo aos 8 minutos, Marta aproveitou o rebote de Bia e empurrou para o fundo das redes, abrindo o marcador para o Brasil.

A pressão brasileira não cessou e o Brasil chegou ao 2° gol com Debinha. A atacante aproveitou o rebote da goleira Peng Shimeng e ampliou o resultado.

As chinesas finalizaram ao gol apenas uma vez na etapa inicial, mas pararam em boa defesa de Bárbara. A arqueira brasileira se esticou e defendeu, com mão trocada, o chute de Miao Siwen.

O resultado persistiu e o Brasil levou a vantagem para o intervalo. Porém, no retorno, a China voltou incisiva e pressionado as brasileiras. Logo aos 2 minutos, a goleira Bárbara precisou intervir com outra boa defesa.

Após isso, no entanto, domínio absoluto das comandadas de Pia Sundhage. Aos 28 minutos, Marta marcou o terceiro gol do Brasil. Andressa Alves, aos 36, e Bia Zaneratto, aos 43, completaram o marcador.

Legenda: Marta anotou dois gols na goleada do Brasil sobre a China por 5 a 0 Foto: Sam Robles / CBF