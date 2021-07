Olimpíadas: cerimônia, 'estreia cearense' e vôlei; veja os horários das atrações desta sexta (23)

O calendário olímpico estará oficialmente aberto nesta sexta-feira (23) com a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O evento terá transmissão do Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV).

O Brasil estará representado nas principais modalidades do dia: tiro com arco, esgrima, handebol, levantamento de peso, vôlei de praia, judô, tênis, boxe e vôlei. Thiago Monteiro, no tênis, será o primeiro cearense entrar em ação nos jogos.Confira abaixo os horários e os representantes brasileiros que representarão o País.

Confira os horários dos esportes com brasileiros em Tóquio nesta sexta-feira (23)

Legenda: Cearense Thiago Monteiro enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff na 1ª rodada do torneio de simples em Tóquio, no Japão Foto: Reprodução / Instagram

Tiro com arco: Individual masculino – Marcus D'Almeida (BRA) - 01h

Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos - 8h

Esgrima: Espada feminino - Nathalie Moellhausen (BRA)- 21h

Handebol masculino: Noruega x Brasil - 21h

Tiro com arco: Equipe mista - Brasil -21h30

Levantamento de peso: 49 kg feminino – Natasha Rosa - 21h50

Vôlei de praia masculino: Alison/Álvaro Filho x Azaad/Capogrosso - 22h

Judô: 60 kg - Eric Takabatake (BRA) - 23h

Judô: 48 kg - Gabriela Chibana (BRA) - 23h

Vôlei de praia feminino: Ágatha/Duda x Gallay/Pereyra - 23h

Tênis: Thiago Monteiro X J. L. Struff - 23h

Boxe: 57 kg feminino – Jucielen Romeu (BRA) - 23h

Vôlei masculino: Brasil x Tunísia - 23h05