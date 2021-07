Cearense Thiago Monteiro conhece adversário na 1ª rodada dos Jogos Olímpicos de Tóquio

O tenista cearense Thiago Monteiro, representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conheceu nesta quinta-feira (22) seu adversário na 1ª rodada do torneio de simples: o alemão Jan-Lennard Struff. O vencedor do duelo enfrentará Novak Djokovic - número um do mundo - ou o boliviano Hugo Dellien. O chaveamento do torneio foi divulgado pela Federação Internacional de Tênis (ITF - International Tennis Federation).

O mineiro João Menezes, por sua vez, enfrentará o croata Marin Cilic. Nas duplas, Marcelo Melo e Marcelo Deomliner, representantes brasileiros, enfrentarão os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, atuais líderes do ranking mundial da categoria.

Adversários dos brasileiros no Tênis

Simples

Thiago Monteiro (BRA) x Jan-Lennard Struff (ALE)

João Menezes (BRA) x Marin Cilic (CRO)

Duplas

Marcelo Melo e Marcelo Demoliner (BRA) x Nikola Mektic e Mate Pavic (CRO)

Luisa Stefani e Laura Pigossi (BRA) x Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman (CAN)

Legenda: Marcelo Melo e Marcelo Demoliner enfrentarão os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, atuais líderes do ranking mundial da categoria Foto: Divulgação / Confederação Brasileira de Tênis (CBT)

As disputas de Tênis, em Tóquio, tem início neste sábado (24). O horário das estreias do brasileiros ainda não foi definido.