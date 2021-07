Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos: saiba onde assistir e o horário

O maior evento poliesportivo do mundo começa nesta sexta-feira (23) com a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A cerimônia será realizada no Estádio Olímpico, na capital japonesa, às 08h (horário de Brasília). Os canais do Grupo Globo (TV Globo – TV Verdes Mares – e SporTV) transmitirão a solenidade com exclusividade.

A atração na TV aberta será comandada por Galvão Bueno, com participação do repórter Marcos Uchôa e dos ex-atletas Fabi, Daiane dos Santos e Flávio Canto. No canal fechado, o comando será de Luiz Carlos Jr. e Marcelo Barreto, com os comentários de Nalbert e Hortência.

Legenda: Abertura oficial das Olimpíadas acontece no Estádio Olímpico, em Tóquio, no Japão Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Disputas pré-abertura

O softbol e o futebol abrem o calendário olímpico nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As disputas começam nesta terça-feira (20). O Brasil, por sua vez, só entra em campo nesta quarta-feira (21) contra a China, pela 1ª rodada do Grupo F, no Sendai Stadium, em Miyagi.

Antes da abertura oficial, na madrugada de sexta-feira (23), às 01h (horário de Brasília), o Brasil estará representado no Tiro com Arco individual masculino e de equipes misto.

Legenda: Seleção Brasileira de vôlei estreia nesta sexta-feira (23) contra a Tunísia Foto: Fernando Maroni

Duelos brasileiros pós-abertura

Tirco com arco: Individual masculino – Marcus D'Almeida (BRA) - 01h

Esgrima: Espada feminino - Nathalie Moellhausen (BRA) - 21h

Handebol masculino: Noruega x Brasil - 21h

Tiro com arco: Equipe mista - Brasil - 21h30

Levantamento de peso: 49 kg feminino – Natasha Rosa - 21h50

Vôlei de praia masculino: Alison/Álvaro Filho x Azaad/Capogrosso - 22h

Judô: 60 kg - Eric Takabatake (BRA) - 23h

Judô: 48 kg - Gabriela Chibana (BRA) - 23h

Vôlei de praia feminino: Ágatha/Duda x Gallay/Pereyra - 23h

Boxe: 57 kg feminino – Jucielen Romeu (BRA) - 23h

Vôlei masculino: Brasil x Tunísia - 23h05