Quem são os cearenses dos Jogos de Tóquio? Conheça os representantes do Estado

O Estado do Ceará terá oito representantes nas Olimpíadas de Tóquio. Os atletas cearenses representarão o atletismo, o tênis, o lançamento de dardo, o surfe, o vôlei de praia, o triatlo e, por fim, o handebol.

A última atleta cearense confirmada no maior evento poliesportivo do mundo foi a ponta direita Adriana "Doce", do Bera Bera, da Espanha, que defenderá a Seleção Brasileira feminina de handebol.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio terão início nesta quarta-feira (21). O Diário do Nordeste fará cobertura completa dos atletas cearenses e das modalidades em que o Brasil será representado.

Legenda: Adriana Cardoso, ponta direita do Bera Bera, da Espanha, está entre as convocadas da Seleção Brasileira feminina de Handebol para os Jogos Olímpicos de Tóquio Foto: Reprodução / Instagram

Atletas cearenses confirmados para as Olimpíadas de Tóquio

Ana Cláudia Lemos (Atletismo)

Thiago Monteiro (Tênis)

Laila Ferrer (Lançamento de dardo)

Silvana Lima (Surfe)

Rebecca Silva (Vôlei de praia)

Manoel Messias (Triatlo)

Vittoria Lopes (Triatlo)

Adriana "Doce" (Handebol)

Promessas de medalhas

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) tem esperança de medalhas em atletas cearenses. O triatlo, o surfe e o vôlei de praia serão representados por atletas cearenses de destaque no cenário esportivo mundial.

O cearense Manoel Messias conquistou a medalha de prata na Copa do Mundo de Triatlo, em junho, realizado em Huatulco, no México, enquanto Vittoria Lopes figurou na 2ª colocação nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.

A surfista Silvana Lima também figura na lista de atletas que podem faturar medalha. Para este ano, o Time Brasil tem como meta superar o número de medalhas olímpicas conquistadas nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.

Legenda: Vittoria Lopes conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019 Foto: Divulgação/Instagram

Cearenses de coração

O nadador Luiz Altamir e o cavaleiro Marlon Zanotelli, radicados no Estado do Ceará e federados à Federação Cearense de Desportos Aquáticos (FCDA) e Federação Equestre do Ceará (FEC), respectivamente, também estarão nas Olimpíadas de Tóquio.

Altamir disputará a prova de revezamento 4x200m, enquanto Zanotelli participará das provas de hipismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Seleção Brasileira de Hipismo é treinada pelo técnico suíço Phillipe Guerdat, campeão olímpico na Rio 2016 comandando a França.

Legenda: Marlon Zanotelli, do hipismo, representará o Ceará nas Olímpiadas de Tóquio Foto: Alexandre Castello Branco/COB