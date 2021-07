O maior evento poliesportivo do mundo se aproxima do seu início e o Diário do Nordeste segue o cronograma de informações sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. Confira abaixo a programação das principais modalidades em que o Brasil disputará medalhas olímpicas.

O esporte mais popular do mundo abrirá o calendário olímpico em Tóquio. Na quarta-feira (21), às 5h (horário de Brasília), a Seleção Brasileira feminina de futebol enfrenta a China, em Miyagi. Beisebol e Softbol também serão disputadas dois dias antes da abertura oficial (23 de julho) das Olimpíadas. No dia seguinte, quinta-feira (22), a Seleção Brasileira masculina de futebol estreia, às 8h30 (horário de Brasília), contra a Alemanha, em Yokohama.

Partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino

22 de julho (quinta-feira), às 8h30 (horário de Brasília) – Brasil x Alemanha, em Yokohama

25 de julho (domingo), às 5h30 (horário de Brasília) – Brasil x Costa do Marfim, em Yokohama

28 de julho (quarta-feira), às 5h30 (horário de Brasília) – Arábia Saudita x Brasil, em Saitama

Partidas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino

21 de julho (quarta-feira), às 5h (horário de Brasília) – Brasil x China, em Miyagi

24 de julho (sábado), às 8h (horário de Brasília) – Holanda x Brasil, em Miyagi

27 de julho (terça-feira), às 8h (horário de Brasília) – Brasil x Zâmbia, em Saitama

Legenda: Seleção Brasileira defende o ouro olímpico em Tóquio Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Embalados pós-disputa da Liga das Nações, o vôlei masculino e feminino brasileiro chegam como fortes promessas de medalhas. A Seleção Brasileira masculina estreia na sexta (23), às 23h05 (horário de Brasília), contra a Tunísia. A Seleção Brasileira feminina estreia dois dias depois, no domingo (25), às 9h45 (horário de Brasília), contra o Coreia do Sul.

Partidas da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino

23 de julho (sexta-feira), às 23h05 (horário de Brasília) – Brasil x Tunísia

26 de julho (segunda-feira), às 9h45 (horário de Brasília) – Brasil x Argentina

28 de julho (quarta-feira), às 9h45 (horário de Brasília) – Brasil x Rússia

29 de julho (quinta-feira), às 23h05 (horário de Brasília) – Brasil x Estados Unidos

31 de julho (sábado), às 23h05 (horário de Brasília) – Brasil x França

Partidas da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino

25 de julho (domingo), às 9h45 (horário de Brasília) – Brasil x Coreia do Sul

27 de julho (terça-feira), às 7h40 (horário de Brasília) – Brasil x República Dominicana

29 de julho (quinta-feira), às 7h40 (horário de Brasília) – Japão x Brasil

31 de julho (sábado), às 4h25 (horário de Brasília) – Sérvia x Brasil

02 de agosto (segunda-feira), às 9h45 (horário de Brasília) – Brasil x Quênia

Legenda: Seleção Brasileira masculina de Vôlei defende o ouro olímpico em 2016 Foto: Johannes Eisele/AFP

Programação do Surfe nos Jogos Olímpicos

24 de julho (sábado), das 19h às 4h20 (horário de Brasília) de domingo

Round 1 da categoria masculina

Round 1 da categoria feminina

Round 2 da categoria masculina

Round 2 da categoria feminina

25 de julho (domingo), das 19h às 4h40 (horário de Brasília) de segunda-feira

Round 3 da categoria feminina

Round 3 da categoria masculina

26 de julho (segunda-feira), das 19h às 2h20 (horário de Brasília) de terça-feira

Quartas de final da categoria masculina

Quartas de final da categoria feminina

semifinal da categoria masculina

semifinal da categoria feminina

27 de julho (terça-feira), das 20h às 23h55 (horário de Brasília)

Bateria da medalha de bronze feminina

Bateria da medalha de bronze masculina

Bateria da medalha de ouro feminina

Bateria da medalha de ouro masculina

Cerimônia de entrega de medalhas femininas

Cerimônia de entrega de medalhas masculinas

Cronograma do Triatlo

26 de julho (segunda-feira), das 18h30 às 21h (horário de Brasília)

Masculino

Cerimônia de vitória masculina

27 de julho (terça-feira), das 18h30 às 21h05 (horário de Brasília)

Feminino

Cerimônia de vitória feminina

31 de julho (sábado), das 19h30 às 21h25 (horário de Brasília)

Revezamento misto

Cerimônia de vitória de revezamento misto

Legenda: O cearense Manoel Messias estará em Tóquio e representará o Brasil no Triatlo Foto: Divulgação/Instagram

Programação do Skate nos Jogos Olímpicos

A estreia da modalidade nas Olimpíadas de Tóquio será dividida em duas etapas: street e park. O Street masculino abrirá a programação do Skate no maior evento poliesportivo do mundo, no dia 25 de julho (domingo), às 21h (horário de Brasília), no Ariake Urban Sports Park. No dia seguinte, 26 de julho (segunda), às 21h (horário de Brasília), será a vez do Street feminino.

A etapa do Park fechará a participação dos skatistas nas Olimpíadas de Tóquio. A disputa acontecerá nos dias 4 (quarta-feira – feminino) e 5 de agosto (quinta-feira – masculino), às 21h (horário de Brasília), também no Ariake Urban Sports Park.