Juventude x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e escalações

Depois de sofrer derrotas nas duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza encara neste domingo (18) o Juventude, lanterna da competição. O confronto acontece em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, a partir das 18h (horário de Brasília).

Depois do tropeço na última rodada, o Tricolor perdeu três posições na tabela e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir para 4 pontos. O Leão ainda não venceu o Juventude jogando fora de casa pela Série A do Brasileirão, em quatro encontros foram três empates e uma vitória do time de Caxias.

Onde assistir a partida

O jogo tem transmissão do Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real no Diário do Nordeste.

Como chegam as equipes? - acompanhe o pré-jogo

O time de Juan Pablo Vojvoda chega carregando uma certa "obrigação" para o confronto. Depois de começar embalado o returno do campeonato, o Fortaleza amarga duas derrotas seguidas e voltou a se aproximar do Z-4. A boa notícia é que o elenco não sofre com baixas para a partida.

Lucas Crispim e Bryan Ceballos são as novidades entre os nomes relacionados. Os dois voltam ao elenco depois de passarem semanas de tratando de desconfortos musculares.

O Juventude não vence no Brasileirão desde o 1x0 em cima do Ceará no dia 24 de julho há quase 2 meses. O time de Caxias tem apenas três vitórias em 26 rodadas e está na lanterna da tabela.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Juventude: Guidolin Pegorari; Vitor Mendes, R. Chaves, R. Foster; Rodrigo Alves, Jadson, Jean, Capixaba; Chico, Óscar Ruíz e I. Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titit, Capixaba; Lucas Sasha, Zé Welison, Ronald; Moisés, Galhardo e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha técnica | Juventude x Fortaleza

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real no Diário do Nordeste.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil