Fortaleza perde para Fluminense por 2 a 1 no Maracanã pela Série A

O Fortaleza perdeu para o Fluminense por 2 a 1, neste sábado (10), pela 26ª rodada da Série A de 2022. No Maracanã, em uma partida muito movimentada e intensa, os cariocas conseguiram o resultado positivo com dois gols do atacannte argentino Germán Cano, enquanto Thiago Galhardo descontou. Assim, o Leão registra a segunda derrota no returno - antes, perdeu para o Botafogo.

Na tabela, caiu para a 13ª posição, com 30 pontos - distância para a zona de rebaixamento é de cinco. Na próxima rodada, no domingo (18), visita o Juventude, às 18h, no estádio Alfredo Jaconi/RS.

FLUMINENSE 2X1 FORTALEZA | SAIBA COMO FOI O JOGO

A linha do tempo do jogo

0-15m do 1°T | O Fortaleza iniciou o jogo com uma grande chance. Logo no 1º minuto, a defesa do Fluminense tocou curto na área e perdeu a bola. Sasha recebeu e chutou para defesa de Fábio. A resposta carioca foi aos 4, com Matheus Martins finalizando na saída de Fernando Miguel - Brítez salvou em cima da linha. Aos 10, os donos da casa abriram o placar: Germán Cano recebeu de Ganso, girou contra a marcação e chutou forte: 1x0.

15-30m do 1°T | O Fluminense cresceu após o gol e dominou as ações seguintes, com o Fortaleza recuado e sem conseguir contra-atacar. Apesar da marcação pressão, o time não conseguiu recuperar a bola. Aos 22, Juninho Capixaba cruzou, Benevenuto e Brítez desviaram e erraram o cabeceio. A equipe de Fernando Diniz administrou a posse e foi pouco ameaçada na partida do Maracanã.

30-50m do 1°T | O Fluminense seguiu com o controle. O grande destaque carioca era Ganso, com liberdade na armação. Aos 31, Thiago Galhardo recebeu na intermediária e chutou para fora. Aos 42, Ronald bateu de primeira, e a bola explodiu em Manoel. Aos 45, após recuperação no ataque, Zé Welison empatou: 1x1. O lance foi analisado pelo VAR e anulado por falta de ataque de Galhardo em Nino no momento do desarme.

Intervalo

00-15m do 2°T | Na volta do intervalo, Vojvoda acionou Caio Alexandre e Pedro Rocha no Fortaleza. As mudanças deixaram o Leão mais ofensivo. Aos 5, a estratégia surtiu efeito: Capixaba escapou na esquerda e cruzou na cabeça de Galhardo, que testou firme e deixou tudo igual: 1x1. O cenário durou pouco, com nova vantagem carioca aos 11: Caio Paulista chutou na trave, Cano aproveitou o rebote e escorou para o fundo da rede, livre de marcação na grande área: 2x1.

15-30m do 2°T | O Fortaleza se lançou ao ataque e buscou a igualdade. Aos 18, Robson achou Thiago Galhardo, que marcou de novo - dessa vez, o VAR sinalizou impedimento. No jogo aberto, Fernando Miguel e Fábio foram acionados e conseguiram defesas importantes. Vojvoda então chamou Romarinho e Silvio Romero, renovando o fôlego ofensivo do time cearense.

30-45m do 2°T | Com volume, o Fortaleza quase empatou aos 30. Galhardo cruzou, Silvio Romero furou, e a bola ficou com Romarinho, que finalizou travado. No minuto seguinte, Capixaba bateu escanteio fechado para defesa de Fábio. O time criou muito e também ficou exposto, mas a entrega não resultou no empate. É a segunda derrota seguida no returno, após perder para o Botafogo.

Escalações

Fluminense | Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Yago Felipe (Martinelli) e PH Ganso (Felipe Melo); Matheus Martins (Marrony), Arias e Cano (Willian). Técnico: Fernando Diniz.

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Yago Felipe (Martinelli) e PH Ganso (Felipe Melo); Matheus Martins (Marrony), Arias e Cano (Willian). Técnico: Fernando Diniz. Fortaleza | Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Hércules), Ronald (Caio Alexandre) e Zé Welison (Pedro Rocha); Thiago Galhardo, Moisés (Silvio Romero) e Robson (Romarinho).Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Fluminese 2x1 Fortaleza

Competição: Série A de 2022 | 26ª rodada

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro.

Data e horário: 10 de setembro de 2022, às 19h.

Gols: Cano, aos 10' 1T (1x0); Thiago Galhardo, aos 05' 2T (1x1) e Cano, aos 11' 2T (2x1)

Cartão amarelo: Robson e Thiago Galhardo (FEC); Arias (FLU).

Cartão vermelho: Gastón (auxiliar do Fortaleza)

Transmissão: Premiere, Verdinha e Tempo Real no Diário do Nordeste.

