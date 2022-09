Fortaleza cria muito, mas sofre nova derrota e pode perder mais posições na tabela da Série A

O Fortaleza perdeu para o Fluminense por 2 a 1 neste sábado (10). No returno da Série A, a segunda derrota após uma sequência de quatro vitórias. O momento muda, a arrancada se encerra - apesar da alta entrega e o volume criado no Maracanã. No momento, o time pode perde mais posições na tabela de classificação: agora é a 13ª, com 30 pontos, sendo ultrapassada pelo Ceará (31).

Com a mesma pontuação tricolor, há Botafogo e São Paulo. A dupla entra em campo no domingo (11) diante de América-MG e Corinthians, respectivamente, com mando de campo favorável. Em caso de vitórias, deixam o Leão em 14º. O risco de entrada no Z-4 não existe, mas a margem de cinco pontos pode diminuir.

Legenda: O Fortaleza não pontuou nas duas últimas rodadas da Série A e segue com 30 pontos Foto: reprodução / SrGoool

O resultado é péssimo, mas a atuação coletiva cria margem para acreditar em uma crescente no torneio. O desafio é voltar a pontuar para se afastar da herança do início: as rodadas seguidas na lanterna pesarão até o fim. O foco deve ser no Juventude, domingo (18), às 18h, em Caxias/RS.

Do início apático, com domínio do Fluminense e gol de Cano, até a reação na volta do intervalo, com empate de Thiago Galhardo. Aos 11, Cano fez mais um e decretou o placar. No geral, todavia, duas bolas na rede em prol do Leão, anuladas pelo árbitro de vídeo (VAR): uma falta e o impedimento.

Fluminense 2x1 Fortaleza (SofaScore)

Posse de bola: 66% x 34%

Finalizações: 13 x 11

Escanteios: 5 x 6

Grandes chances: 3 x 4

Passes: 513 x 245

Desarmes: 12 x 24

Solidez defensiva

Um dos pontos fortes na ascensão tricolor foi a solidez defensiva, que deve ser retomada. Nos últimos dois jogos, sofreu cinco gols. O goleiro Fernando Miguel seguiu em grande nível, mas a equipe só sustentou a resultado de igualdade por seis minutos contra o Fluminense.

Na reta final, viu o rival parar no arqueiro em dois momentos. O aspecto é um trunfo importante, principalmente com a produção ofensiva - o Fortaleza marcou gol nos últimos nove jogos de 2022.

Próximos jogos do Fortaleza na Série A

18.09 - Juventude x Fortaleza | às 18h, no Alfredo Jaconi/RS.

28.09 - Fortaleza x Flamengo | às 19h, na Arena Castelão.

01.10 - Goiás x Fortaleza | às 19h, na Serrinha.

Legenda: Os zagueiros Benevenuto e Brítez trabalharam muito contra o Fluminense Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Testes no ataque

Na busca pelo resultado, Vojvoda acionou diversas opções ofensivas do banco: Silvio Romero, Romarinho, Pedro Rocha, Caio Alexandre e Hércules. A equipe encerrou o jogo na formação 4-2-4, com Galhardo mais centralizado com Romero, além de Pedro Rocha e Romarinho nas pontas.

Legenda: Thiago Galhardo marcou o 1º gol pelo Fortaleza contra o Fluminense Foto: Leonardo Moreira / FEC

A variação foi similar com a utilizada na reta final da derrota para o Botafogo, na Arena Castelão. Há coragem em Vojvoda, que optou por volantes lançadores na armação, em boa estreia de Caio Alexandre. A perspectiva tática deve ser melhor trabalhada, até para evoluir em entrosamento.

Com baixa posse de bola, a equipe teve muita dificuldade no 1º tempo, utilizando o 4-3-3 com Ronald, Zé Welison e Lucas Sasha no meio-campo. As linhas altas, com marcação pós-perda e infiltrações dos laterais são aspectos que evoluem na vocação ofensiva ensaiada por Vojvoda.