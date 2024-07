Judô: Larissa Pimenta vence britânica e vai lutar por medalha nas Olimpíadas de Paris; siga

A brasileira Larissa Pimenta fez bonito nas oitavas de final do judô (até 52kg) dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela superou a britânica Chelsie Giles com o golpe no golden score e se classificou para as quartas de final, onde enfrenta a francesa Amandine Buchard.

Larissa não era favorita para a luta. A britânica era melhor ranqueada e já foi vice-campeã mundial. Mas com muita agilidade e raça, a brasileira conseguiu passar de fase. A próxima luta deve ocorrer nas próximas horas de domingo. O Diário do Nordeste vai atualizar esta notícia com o resultado.

Willian Lima no tatame

O brasileiro Willian Lima também tenta a classificação para as quartas de final contra o turcomeno Serdar Hashimov. Você também confere o resultado aqui.