Probabilidades de Ceará e Fortaleza após 27ª rodada da Série A: Sul-Americana, Libertadores e Z-4

A 27ª rodada da Série A de 2022 foi encerrada e mudou o panorama da classificação, restando 11 partidas até o fim do Brasileirão - 33 pontos. Ceará e Fortaleza estão fora da zona de rebaixamento, mas não venceram as partidas.

Com os resultados, o Vovô ficou em 15º, com 31 pontos - a mesma pontuação do Leão, que ocupa a 14ª posição por conta do número de vitórias: 8 x 6. A distância da dupla para o Z-4 é de apenas três pontos, o que liga o alerta.

Movimento na tabela de Ceará e Fortaleza na Série A (CBF)

Legenda: A tabela da 27ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

Legenda: Movimentação do Ceará na tabela da Série A Foto: reprodução / CBF

Legenda: Movimentação do Fortaleza na tabela da Série A Foto: reprodução / CBF

O desempenho tem impacto nos objetivos dos times cearenses. Ambos buscam a permanência na elite nacional e sonham com vagas internacionais. Deste modo, o Departamento de Matemática listou as probabilidades atuais de classificação para a Copa Sul-Americana, a Libertadores e o Z-4.

Os cenários são mutáveis e variam a cada jogo, ou seja, indicam apenas o momento. Caso os brasileiros conquistem a Sul-Americana (São Paulo) e a Libertadores (Flamengo ou Athletico-PR), as vagas via Série A aumentam, ampliando as chances de classificação. No rebaixamento, o número mágico de “45 pontos” pode diminuir.

Pontuação para evitar o rebaixamento na Série A (UFMG)

45 pontos (0,9%) - o Ceará precisa de mais 14, e o Fortaleza deve ganhar 14.

44 pontos (4,3%)

43 pontos (14,2%)

42 pontos (32,9%)

Pontuação para classificação da Sul-Americana na Série A (UFMG)

49 pontos (95,2%)

48 pontos (84,6%) - o Ceará precisa de mais 17, e o Fortaleza deve ganhar 17.

47 pontos (64,4%)

46 pontos (38,7%)

Pontuação para classificação da Libertadores na Série A (UFMG)

58 pontos (90,8%)

57 pontos (79,3%) - o Ceará precisa de mais 26, e o Fortaleza deve ganhar 26.

56 pontos (61,7%)

55 pontos (40,9%)

Probabilidades de Ceará e Fortaleza na Série A (UFMG)

Sul-Americana : Ceará (29,7%) | Fortaleza (39%)

: Ceará (29,7%) | Fortaleza (39%) Libertadores : Ceará (0,4%) | Fortaleza (1,3%)

: Ceará (0,4%) | Fortaleza (1,3%) Rebaixamento: Ceará (15,8%) | Fortaleza (11,8%)

Próximos jogos de Ceará e Fortaleza na Série A (CBF)

28.09 - Fortaleza x Flamengo | 19h, na Arena Castelão (28ª rodada)

28.09 - Coritiba x Ceará | 19h, no Couto Pereira (28ª rodada)

01.10 - Ceará x América-MG | 15h, na Arena Castelão (29ª rodada)

01.10 - Goiás x Fortaleza | 19h, no Serrinha (29ª rodada)

05.10 - Ceará x Goiás | 19h, na Arena Castelão (30ª rodada)

05.10 - Athletico-PR x Fortaleza | 19h30, na Arena da Baixada (30ª rodada)

