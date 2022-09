Com pausa na Série A, Lucho deve treinar um novo esquema tático no Ceará; veja detalhes

O Ceará tem um período maior de preparação até o retorno da Série A. Por conta da Data Fifa antes da Copa do Mundo, o Vovô enfrenta o Coritiba apenas na próxima quarta-feira (28), às 19h, no Couto Pereira. A pausa será usada pelo técnico Lucho González para ensaiar um novo esquema tático.

Entre as partidas do São Paulo e do Coritiba, o intervalo é de 10 dias. O comandante argentino revelou que irá ensaiar uma formação com linha de três defensores para a volta do Brasileirão.

Lucho González Técnico do Ceará "A gente trabalha buscando variantes, sistemas táticos diferentes. É tentar trabalhar uma coisa que não fizemos ainda que foi uma linha de três, que fizemos ali no final (contra o São Paulo). É trabalhar os dias pensando nesse planejamento".

No momento, a formação principal é a 4-2-3-1, com variações para 4-4-2 e 4-3-2-1. Contra o São Paulo, quando teve dois expulsos (Luiz Otávio e Zé Roberto), o time se manteve ofensivo e adotou uma linha defensiva com Richard, Lacerda e Messias. Nas alas, Rigonato e Jhon Vásquez entraram no jogo.

Legenda: A formação titular do Ceará adota a formação tática 4-2-3-1 Foto: reprodução / LineUp 11

Variações táticas

A presença de uma linha de três defensores no Ceará pode ser formada por diferentes atletas: zagueiros, laterais ou volantes. Para o próximo jogo, por exemplo, a comissão técnica conta com Messias, Lucas Ribeiro e Marcos Victor - Luiz Otávio e Lacerda estão suspensos. Uma dupla de zaga deve ser formada.

Em caso de expansão das possibilidades para um trio, Richard ou Richardson, por exemplo, podem ser utilizados no setor. Dos laterais, Bruno Pacheco tem características que permitem uma adaptação.

Assim, a formação ganha variações, como 3-5-2 ou 3-4-3, com extremos ofensivos. Vale ressaltar que Nino Paraíba é ausência por acúmulo de cartões. Pelos lados, Michel Macedo e Victor Luís são alternativas. A tendência é de um novo formato em momentos específicos, ampliando o repertório tático alvinegro.

Possíveis variações táticas da defesa do Ceará no novo esquema

Legenda: Um possível trio defensivo no Ceará poderia ter Marcos Victor, Richard e Messias Foto: reprodução / LineUp11

Legenda: Um possível trio defensivo do Ceará teria Lacerda, Richard e Messias Foto: divulgação / LineUp11

Legenda: Um possível trio defensivo no Ceará poderia teria Marcos Victor, Messias e Lucas Ribeiro Foto: reprodução / LineUp11