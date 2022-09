Ceará tem dois desfalques certos para sequência da Série A

O Ceará amargou mais uma derrota no returno do Brasileirão neste domingo (18). O Alvinegro perdeu por 2 a 0 para o São Paulo em jogo da 27ª rodada. O prejuízo, no entanto, foi maior. A equipe terminou a partida sem dois jogadores importantes. Luiz Otávio e Zé Roberto foram expulsos durante o jogo na Arena Castelão e não entram em campo no duelo contra o Coritiba, adversário direto na tabela.

Com a derrota, o Vovô caiu para a 15ª posição. O time é seguido justamente pelo Coritiba, que é 16º e o primeiro fora da zona de rebaixamento. Adversários diretos na briga direta para escapar da parte perigosa da tabela, o Alvinegro não vai contar com o zagueiro e com o atacante, que vinha entrando e sendo decisivo nos jogos.

Luiz Otávio levou cartão vermelho ainda no primeiro tempo. O defensor cometeu falta em Calleri aos 38 minutos e foi expulso. Já Zé Roberto havia acabado de entrar em campo, na etapa final. Ao lado de Castilho, deu mais movimentação ao setor ofensivo, porém foi expulso aos 39’ após falta no zagueiro Diego Costa. Veja como foi o jogo.

O Ceará volta a campo apenas no dia 28 de setembro, quarta-feira. A equipe enfrenta o Coxa no Couto Pereira, no Paraná. O duelo será às 19h (de Brasília).

