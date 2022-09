Ceará divulga boletim médico com Bruno Pacheco; veja situação dos atletas do elenco

O Ceará divulgou um boletim médico neste domingo (18) com a situação de seis jogadores do elenco. Um dos atletas é o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que se recupera de um estiramento no adutor direito. Assim, o defensor não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo.

As demais peças em tratamento são os atacantes Jael e Matheus Peixoto, ambos sob cuidados do setor de fisioterapia. O ponto positivo é o volante Rodrigo Lindoso, que encerrou a transição. A expectativa do meio-campo é de retorno aos treinos com o grupo nos próximos dias.

Na nota oficial, o atacante Cléber e o lateral-esquerdo Kelvyn surgem em transição. Veja abaixo os detalhes do DM do Ceará:

Boletim médico do elenco do Ceará

Jael : com estiramento na panturrilha direita, segue em tratamento fisioterápico.

: com estiramento na panturrilha direita, segue em tratamento fisioterápico. Matheus Peixoto : com entorse tornozelo, segue em tratamento fisioterápico.

: com entorse tornozelo, segue em tratamento fisioterápico. Bruno Pacheco : com estiramento no adutor direito, realiza tratamento fisioterápico.

: com estiramento no adutor direito, realiza tratamento fisioterápico. Cléber e Kelvyn : já iniciaram transição.

e : já iniciaram transição. Rodrigo Lindoso: finalizou processo de transição.