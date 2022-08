Com lesão grau 3, Cléber não deve mais jogar pelo Ceará em 2022

O atacante Cléber não deve mais atuar pelo Ceará em 2022. Isso por conta da gravidade da lesão que o atacante alvinegro sofreu no quadríceps femoral da coxa esquerda, na partida contra o Botafogo, no último sábado (6).

O Diário do Nordeste apurou que a contusão foi de grau 3 (distensão de mais de 50% das fibras musculares) e que o período de recuperação é de cerca de três meses. Com isso, ele apenas teria condições de retornar aos gramados em novembro, mês em que o Campeonato Brasileiro já se encerrará, por conta da Copa do Mundo.

A reportagem também apurou que, apesar da gravidade da lesão, o jogador não será submetido a procedimento cirúrgico.

A contusão de Cléber está diretamente relacionada à contratação do atacante Jô, anunciado como reforço do Alvinegro até o fim de 2022, mas com cláusula de renovação automática em caso de metas alcançadas.

Sem Clebão, o técnico Marquinhos Santos passa a contar com Jô, Zé Roberto, Matheus Peixoto e Jael como opções de centroavantes no elenco.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil