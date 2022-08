Ceará anuncia atacante Jô, ex-Corinthians, até o fim da temporada

O Ceará acertou a contratação do atacante Jô, de 35 anos, ex-Corinthians. O Alvinegro anunciou o experiente centroavante com um vídeo em suas redes sociais. O atacante assinou contrato com o Ceará até o fim da temporada.

Veja post do Ceará anunciando Jô

JÔ É DO VOZÃO! ⚫ ⚪



Campeão da Copa das Confederações 2013 pela Seleção Brasileira e com passagens pelo Manchester City, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, entre outros clubes, o centroavante é a mais nova contratação alvinegra para a temporada. Seja bem-vindo! 👊 🏁 pic.twitter.com/b0uc7Bmdom — Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 9, 2022

O Alvinegro destacou o currículo de Jô, lembrando suas passagens por Seleção Brasileira, Manchester City, Corinthians, entre outros clubes.

Saída polêmica do Timão e propostas

Jô fez 19 jogos e marcou 4 gols pelo Corinthians em 2022, mas deixou o clube após atos de indisciplina, como ir a um pagode durante a derrota do time para o Cuiabá quando alegava contusão e faltar ao treino do dia seguinte.

Legenda: O atacante Jô vestiu a camisa do Corinthians este ano e rescindiu contrato em junho Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Após deixar o time paulista, o atacante recebeu propostas ainda em julho de dois clubes que disputam a Série A, como Avaí e Cuiabá, mas não houve acerto.

Em contato com o Sistema Verdes Mares, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, afirmou que o contato com o Jô foi feito durante a passagem do clube por São Paulo na semana passada, para o jogo de ida contra o Tricolor Paulista pela Copa Sul-Americana no Morumbi.

"Tivemos contato com o agente dele e ele estava com outras proposta, inclusive para fora do país e conseguimos acertar. Optou pelo Ceará entre as opções. Tinha preferência. O jogador vem com contrato até o fim do ano e com opção de renovação caso cumpra metas", afirmou o presidente Robinson de Castro.

