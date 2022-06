Jô e Corinthians acertam rescisão de contrato após flagra em pagode

Jô deixou o Corinthians. Atleta e clube acertaram rescisão nesta quinta-feira (9). O jogador foi flagrado em um pagode num bar de São Paulo. No mesmo dia, o clube foi derrotado pelo Cuiabá, no Brasileirão. O atacante também faltou treinamento seguinte.

O contrato do jogador era até o fim de 2023. Aos 35 anos, ele abriu mão do dinheiro que receberia no restante do contrato. O atleta está livre para procurar novo clube.

Jô atuou em 19 jogos desta temporada e marcou quatro gols. Com uma lesão no pé, o centroavante não esteve nas últimas três partidas.

Além da ida ao pagode e de faltar treino no dia seguinte, o treinador faltou outras atividades após viagem de aniversário, no mês de março.

Tanto a diretoria quanto o técnico avisaram que essas atitudes não seriam perdoadas, caso se repetissem.

Jô subiu para o profissional com 16 anos, em 2003. Ele foi Campeão Brasileiro (2005), depois foi vendido ao CSKA Moscou. Depois de passar por vários times europeus, voltou ao Corinthians em 2017, onde foi campeão paulista e brasileiro.

Então, atacante foi para o futebol japonês e voltou no meio de 2020 com um contrato de três anos. Ao todo, são 284 jogos pelo clube, além de 65 gols. É o artilheiro do Corinthians no século XXI.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte