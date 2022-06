Afastado com problema no pé, Jô é flagrado em pagode durante derrota do Corinthians para o Cuiabá

Enquanto o Corinthians perdia por 1 a 0 para o Cuiabá, em mais uma rodada do Brasileirão, o atacante Jô aproveitava a noite num pagode em um bar. Com lesão no pé, o atleta não participou do jogo desta terça-feira (7), na Arena Pantanal. O gerente de futebol Alessandro Nunes não afastou a possibilidade de punição ao jogador.

"Vamos analisar o vídeo com calma e falar com o jogador assim que chegarmos ao CT, amanhã (quarta-feira). Se o contexto do vídeo for o que chegou a nós, eu classifico como inaceitável esse tipo de comportamento. Não é algo correto, compatível com um atleta profissional. Vamos posicionar vocês (imprensa) direitinho na sequência", explicou o dirigente ao site 'Meu Timão'.

Em entrevista coletiva, o técnico Vitor Pereira preferiu se informar melhor sobre o assunto para tocar no tema. Não é a primeira vez que o centroavante tem este tipo de comportamento. Algo semelhante ocorreu em março, quando ele faltou treinos devido a comemoração do próprio aniversário. O atleta foi cobrado pela diretoria, que pediu uma postura mais profissional.

O Corinthians volta a campo no sábado (11), às 16h30 (de Brasília). O Timão recebe o Juventude na Neo Química Arena na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.