David Luiz é abordado por torcedores do Fortaleza durante protesto no aeroporto; Veja video

Torcedores do Fortaleza realizaram protesto na tarde desta quinta-feira (17), durante a chegada da equipe tricolor de Salvador, após a derrota para o Vitória pela Série A do Campeonato Brasileiro. Um grupo de torcedores de uma organizada foi protestar, insatisfeita com a fase do clube e discutiu com o zagueiro David Luiz.

Veja vídeo do protesto

Nas imagens e audios do protesto, os torcedores se dirigem a David Luiz e começam a discutir com o jogador:

"Vai embora, Fortaleza é raça. O Fortaleza não precisa de tu não"

"Vamos jogar bola cara, deixa de moleza"

"Pra jogar no Leão tem que ter disposição".

Em um momento do protesto, o atacante Deyverson passa falando no celular e um torcedor comparou o desempenho dele com o do zagueiro.

"Olhai, esse cara chegou com vontade, segue o cara, ele entra no jogo, muda a cara do jogo".

Momento do Fortaleza

O Fortaleza tem 5 pontos em 4 rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro e está na 11ª colocação.

Nos últimos 10 jogos, o Tricolor de Aço só venceu um, diante do Fluminense, na estreia da Série A. São 5 derrotas, 3 empates e um jogo sem resultado, diante do Colo Colo, que foi cancelado quando estava 0x0 em Santiago, no Chile, pela Libertadores.