Vojvoda e mais três jogadores do Fortaleza estão na Seleção dos melhores da rodada do Brasileirão

O técnico Juan Pablo Vojvoda e outros três atletas do Fortaleza estão na Seleção da nona rodada do Campeonato Brasileiro. São eles: Landázuri, Zé Welisson e Hércules. O resultado foi divulgado pela CBF, nas redes sociais, nesta terça-feira (7). A escolha é popular e feita online.

O Leão tem quatro integrantes na seleção, três jogadores e o técnico. Ao lado dele, o Corinthians, que soma quatro participantes. O Goiás vem em seguida com dois. Por último, Internacional e Santos têm um representante.

O Fortaleza vem de uma vitória em cima do Flamengo, fora de casa. A equipe venceu o time Rubro-Negro por 2 a 1, no Maracanã. O volante Hércules marcou o segundo gol, que garantiu a primeira vitória tricolor no Brasileiro.

Outros destaques foram: Landázuri e Zé Welison, além do próprio técnico Vojvoda. O Leão do Pici enfrenta o Goiás na décima rodada do torneio nacional. O duelo será nesta quinta-feira (9), às 21 horas, na Arena Castelão.

Confira a seleção da rodada: