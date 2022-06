Goiás terá oito desfalques para duelo contra o Fortaleza no Brasileirão; confira

O Fortaleza encara o Goiás na décima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Jair Ventura chega para o confronto com pelo menos oito desfalques.

Entre eles, estão no departamento médico: Diego (meia-atacante), Hugo e Juan (laterais). Ainda na partida desta segunda-feira, na vitória de virada por 2 a 1 em cima do Botafogo, outros três atletas se machucaram: Matheusinho (joelho), Apodi (coxa) e Nicolas (coxa).

Já o volante Caio Vinícius e o meia Elvis receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática no duelo com o Tricolor.

DESFALQUES

Suspensos por cartão: Caio Vinícius e Elvis

DM: Diego, Hugo, Juan, Matheusinho, Apodi e Nicolas.

O Verdão da Serra deve divulgar boletim médico nesta quarta-feira. O time ainda entra em campo com três jogadores pendurados: Da Silva, Felipe Bastos e Dadá Belmonte. Diante do Tricolor, a equipe vai em busca do terceiro resultado positivo fora de casa.

"Agora temos mais uma equipe muito física, que é a equipe do Fortaleza. É descansar o máximo possível, para chegar o mais inteiro possível para encarar esse grande adversário", disse o técnico Jair Ventura em entrevista coletiva.

Na última rodada, o Goiás venceu o Botafogo de virada e subiu para a 12ª posição. O time enfrenta o Leão na quinta-feira (9), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela décima rodada do Brasileirão. Veja a tabela aqui.