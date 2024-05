Thiago Monteiro e outros brasileiros avançam em Roland Garros

Falta apenas mais uma vitória para o quarteto brasileiro que disputa o qualificatório se garantir na chave principal de Roland Garros. Nesta quarta-feira, Laura Pigossi, Gustavo Heide e Felipe Meligeni ganharam em dois sets diretos, enquanto Thiago Monteiro levou um susto, mas buscou a virada.



Primeiro a entrar em quadra, Heide passou bem pelo chinês Yunchaokete Bu, parciais de 7/5 e 6/3, e agora encara o italiano Matteo Gigante pela sonhada vaga em um Grand Slam. Já Meligeni brilhou diante do checo Zdenek Kolar, avançando sem sustos com 6/3 e 6/2. O desafio final é contra o português Jaime Faria.



Principal brasileiro no qualificatório, Thiago Monteiro é quem teve mais trabalho. O número 84 do mundo levou um susto ao perder o primeiro set para o francês Valentin Royer, por 6 a 3. Mas não se desconcentrou e avançou com 6/3 e 6/4. O rival será o espanhol Diego Rincón, que superou o tunisiano Aziz Dougaz.



Por fim, Laura Pigossi manteve a boa fase em Paris com novo triunfo sem sustos. Depois do duplo 6/1 na estreia, desta vez avançou com 6/2 e 6/3 diante da polonesa Katarzyna Kawa. Para disputar seu terceiro Grand Slam da carreira e pela primeira vez a chave principal de Roland Garros, precisa passar pela romena Cristina Dinu.