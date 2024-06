Atlético-MG x Fortaleza: confira horário, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Atlético-MG entram em campo neste domingo (23) para mais um duelo do Campeonato Brasileiro. Os times vão para o duelo sem duas grandes referências no setor ofensivo. Os atacantes Lucero, do Tricolor, e Hulk, do Galo, estão fora do confronto. As equipes se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena MRV. O duelo é válido pela 11ª rodada da competição.

Como chega o Fortaleza?

O Tricolor do Pici vai em busca de mais uma vitória no Brasileiro. A equipe venceu o Grêmio na última rodada e quer uma sequência positiva no torneio. O Leão está em 12º lugar, com 13 pontos. Para o duelo, a equipe do técnico técnico Juan Pablo Vojvoda chega com diversos desfalques.

O goleiro Santos, alvo de Corinthians e Santos, não viajou. O atacante e artilheiro Lucero, suspenso após terceiro amarelo, também está fora da partida.

O time conta com os retornos de Brítez e Kayzer, expulsos no duelo contra o Cuiabá, e que já cumpriram a punição. Moisés, Marinho, Rossetto e Dudu estão no Departamento Médico. Kuscevic e Kervin Andrade seguem com as respectivas seleções na disputa da Copa América.

Como chega o Atlético-MG?

O Galo vem de duas derrotas seguidas, contra Vitória e Palmeiras, e está no meio da tabela. O time comandado por Gabriel Milito vai para o duelo bastante alternativo, já que terá pelo menos cinco desfalques, entre eles o atacante Hulk.

Com 13 pontos, a equipe mineira está em 10º na tabela. Ao too, soma três vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Desfalques e retornos

Além de Hulk, liberado para acompanhar o nascimento da filha nos Estados Unidos, o grupo não terá também o volante Otávio, que segue no Departamento Médico. Guilherme Arana, Eduardo Vargas e Alan Franco vão defender suas respectivas seleções na Copa América.

No entanto, o técnico terá o retorno de Paulinho, artilheiro do time na temporada e na Série A. O jogador cumpriu suspensão no jogo contra o Vitória, após ter sido expulso na partida no duelo com o Palmeiras.

ONDE ASSISTIR

A Verdinha FM e o Diário do Nordeste também acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo; Battaglia, Zaracho, Igor Gomes e Scarpa; Paulinho e Cadu.Técnico: Gabriel Milito.

Fortaleza:

Legenda: Provável escalação do Fortaleza para duelo contra o Atlético-MG. Foto: Reprodução/TV Diário

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Fortaleza

Data e hora: 23/06, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)