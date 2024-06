Brasil x Costa Rica: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil enfrenta a Costa Rica nesta segunda-feira (24), às 22 horas, no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela 1ª rodada da Copa América 2024.

Onde Assistir A partida será transmitida por: Globo, SporTV e Globoplay

Palpite para o jogo

inter@

Como chega a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira chega para essa partida com bons resultados em amistosos desde a chegada do técnico Dorival Júnior. Com ele, o Brasil venceu a Inglaterra (1x0), empatou com a Espanha (3x3), venceu o México (3x2) e empatou com os Estados Unidos (1x1).

Com uma seleção renovada, o Brasil chega forte para não só buscar seu 10º título do torneio, como em observar e formar de uma equipe visando à Copa do Mundo de 2026.

Legenda: Dorival Júnior iniciou o trabalho e o Brasil agradou nos amistosos Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Enfrentando Costa Rica, Paraguai e Colômbia na primeira fase pelo campeonato que reúne ainda seleções campeãs como Argentina e Uruguai, o treinador espera uma Copa América "especial" e "muito importante".

"Acredito que seja um torneio especial, muito importante, porque vejo que teremos, ao longo desses dois anos, um trabalho que passará por um momento como esse. Coloquei aos jogadores que todos estarão sendo observados, independente de estarem atuando ou não", explicou.

"O que eu quero tentar, é encontrar uma equipe que nos dê uma confiança, que encontremos uma sustentação a essa equipe e, em cima disso, nós temos a obrigação de estarmos sempre atentos a todos os jogadores que estejam aqui e a outros que não estão", acrescentou.

Novidades na escalação

Dorival Júnior confirmou no domingo (23) a equipe que vai estrear na Copa América. O anúncio foi feito pelo treinador na entrevista coletiva. O zagueiro Éder Militão e o lateral Guilherme Arana serão as novidades em relação ao time que jogou contra os Estados Unidos, no dia 12, em Orlando.

"Nós fizemos sim algumas mudanças, da base e dos dois jogos iniciais, que foram importantes para ver como os atletas encaixariam. Foram fundamentais esses treinamentos, onde nós conseguimos testar mais nomes. A escalação inicial é justamente essa, com Militão e Arana, e com Alisson, em relação aos primeiros jogos dessa convocação", disse o treinador.

Ficha técnica

Data e horário: segunda-feira, 24/06/2024, às 22h (de Brasília)

Local: SoFi Stadium, em Inglewood, Los Angeles (EUA)

Árbitro: César Ramos (MEX)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Onde assistir: Globo, SporTV e Globoplay

Prováveis Escalações

Brasil:

Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá, Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

Costa Rica:

Patrick Sequeira, Jeyland Mitchell, Julio Cascante, Francisco Calvo, Gerald Taylor, Jefferson Brenes, Brandon Aguilera, Orlando Galo, Ariel Lassiter, Manfred Ugalde, Josimar Alcócer. Técnico: Gustavo Alfaro