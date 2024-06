‘Sempre tive vontade de jogar no Fortaleza’, revela Evanilson, atacante da Seleção Brasileira

O atacante cearense Evanilson, que disputará a Copa América pela Seleção Brasileira, revelou que tem o desejo de um dia jogar pelo Fortaleza. A informação foi confirmada pelo próprio jogador em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares.

"Eu sempre tive também vontade de jogar no Fortaleza. Desde que eu saí de lá (de Fortaleza/CE) eu falei que tinha vontade de jogar no Fortaleza, mas vamos esperar o tempo e ver no que vai dar", disse o atacante de 24 anos, que hoje defende o Porto.

Também pela torcida, que todos os jogos que a gente assiste, jogos grandes, eles fazem uma grande festa na arquibancada, eu acho que empurra muito o time, acho uma das torcidas mais bonitas do Brasil. Evanilson Atacante da Seleção Brasileira

Legenda: Evanilson, atacante da Seleção Brasileira Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Evanilson revelou que toda a sua família torce para o Fortaleza e que os familiares sempre pedem para que o jogador retorne ao Brasil e vista a camisa do Tricolor do Pici. Apesar disso, o jogador entende que ainda não é momento de um retorno ao país natal.

Minha família sempre fala para voltar e jogar no Fortaleza. Todos são Fortaleza e eu torcia para o Fortaleza também, eu acompanho até hoje, tem jogadores que são meus amigos, são doidos que quando eu voltar para o Brasil eu volte para o Fortaleza. Agora não, estou na minha melhor fase no Porto, jogando bem, me sentindo em casa. Evanilson Atacante da Seleção Brasileira

INÍCIO NO FUTEBOL CEARENSE E CHEGADA AO FLUMINENSE

Francisco Evanilson de Lima Barbosa nasceu em Fortaleza (CE), no bairro Cajazeiras. Ele deu os primeiros passos no futebol de base no Estação, equipe voltada para o desenvolvimento de jovens atletas no futebol cearense.

"Fui para o Estação para jogar o Campeonato Cearense, foi ali que comecei meu sonho, a oportunidade que o Estação me deu, de abrir a porta. Fizemos um grande campeonato, ganhamos do Ceará, do Fortaleza. Ali foi o início de um sonho", disse o atacante.

Ainda quando jogador do Estação, Evanilson fez um teste e foi aprovado nas categorias de base do Fluminense, clube que o revelou profissionalmente no futebol. Pelo time profissional, foram 26 jogos e dez gols marcados.

Legenda: Evanilson com a camisa do Fluminense Foto: Lucas Merçon / Fluminense

SENSAÇÃO DA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA A SELEÇÃO

Vivendo grande fase com a camisa do Porto, somando 25 gols na última temporada, Evanilson foi lembrado por Dorival Júnior na convocação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América.

"Quando estava assistindo à convocação eu não consegui acreditar. Estava vendo com minha esposa, quando saiu meu nome eu olhei para ela, ela olhou pra mim, a gente ficou sem acreditar naquele momento, a ficha não tinha caído", revelou Evanilson.

Legenda: Evanilson, jogador do Porto, durante jogo da Champions League Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

Foi um momento de muita felicidade. A gente que é jogador desde pequeno a gente começa a correria, a trabalhar sempre para chegar em um grande clube da Europa, para vestir a camisa da Seleção, que é um sonho meu desde pequeno, acho que é o sonho de todos os jogadores. Quando eu recebi a notícia eu fiquei muito feliz. Evanilson Atacante da Seleção Brasileira

PRESENÇA CEARENSE NA SELEÇÃO BRASILEIRA

Evanilson entrou para a história como um dos cearenses a vestir a camisa da seleção masculina principal da Seleção Brasileira. O desejo do jogador é representar não apenas a nação brasileira, mas também o estado do Ceará com a camisa da Amarelinha.

"Eu me sinto honrado em representar o nosso estado, fico muito feliz por isso, pela torcida que todos têm por mim, é muito importante para mim, para o povo nordestino e cearense, ter um jogador representante na seleção, motivo de felicidade e responsabilidade também", disse.

Evanilson, porém, não será o único cearense em ação pela Seleção Brasileira na Copa América 2024. Além dele, o lateral-esquerdo Wendell, também natural de Fortaleza (CE), foi convocado e representará o Brasil no torneio.

A gente é muito junto desde o Porto, estamos sempre juntos, vamos treinar juntos, ele mora quase em frente à minha casa, a minha relação com ele é muito boa, ele é muito engraçado, vai muita piada, aquelas piadas do Nordeste. Evanilson Atacante da Seleção Brasileira

EXPECTATIVA PARA A COPA AMÉRICA E TORCIDA DA FAMÍLIA

Evanilson e a Seleção Brasileira iniciam nesta segunda-feira (24) a caminhada na Copa América 2024. O Brasil enfrenta a seleção da Costa Rica, às 22h de Brasília, nos Estados Unidos, país-sede do torneio.

"Sinto que estou preparado. Conversei muito com o Dorival, ele disse que eu tenho mérito de estar aqui, ele vem me ajudando bastante nos treinamentos. Acho que nossa Seleção vai fazer uma grande Copa América", comentou Evanilson.

Em Fortaleza (CE), os familiares de Evanilson prometem fazer uma grande festa para torcer pelo atacante ao longo da Copa América.

"Meu pai falou que vai comprar umas 20 camisas do Brasil para o pessoal, para dar para todo mundo assistir. Meus irmãos disseram que vão colocar TV pro pessoal assistir. Espero que estejam torcendo de coração para gente sair com a vitória", finalizou o atacante.