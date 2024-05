Evanilson é o 13º cearense convocado para a Seleção Brasileira; veja lista

O atacante Evanilson, do Porto-POR, se tornou o 13º jogador cearense convocado para a Seleção Brasileira. Chamado pelo técnico Dorival Júnior nesta sexta-feira (10) para a Copa América, o atleta de 24 anos, natural de Fortaleza, foi revelado na base do Estação-CE, se destacou no Fluminense e ganhou protagonismo internacional no futebol português.

Assim, o centroavante entra em um rol seleto de nomes cearenses lembrados na equipe nacional, como o ex-atacante Jardel, que também é ídolo do Porto-POR. Em 2024, o atleta soma 24 gols e cinco assistências em 39 partidas.

Cearenses na Seleção Brasileira:

Éverton Cebolinha

Legenda: Éverton foi revelado pelo Fortaleza e se transferiu para o Grêmio nas categorias de base Foto: divulgação

Natural de Maracanaú, é um dos atletas cearenses com maior expressão na Seleção Brasileira. Revelado pelo Fortaleza, virou profissional no Grêmio e agora está no Flamengo. Com a camisa canarinha, o grande momento foi a artilharia da Copa América de 2019, com três gols. O atleta de 28 anos segue no radar e acumula convocações recentes.

Wendell

Legenda: Wendel participou de jogos com a camisa da Seleção Brasileira na base Foto: divulgação

O lateral esquerdo Wendell foi convocado pela 1ª vez para a Seleção Brasileira em 2016, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas não chegou a entrar em campo. Nascido em Fortaleza, o atleta teve boa passagem pelo Grêmio e depois foi para o Porto-POR. Com Dorival Júnior, também foi chamado para os amistosos contra a Espanha e Inglaterra na tem 2024.

Artur Victor

Legenda: Artur tinha sido convocado para jogos da Seleção Brasileira Sub-23 Foto: Mauro Horita / CBF

O atacante Arthur Victor foi lembrado pelo técnico Titi em 2021, sendo convocado para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Revelado pelo Ceará, ganhou destaque no Palmeiras e, na época da convocação, estava no RB Bragantino. Atualmente, o atleta tem 26 anos e atua pelo Zenit, da Rússia.

Osvaldo

Legenda: Osvaldo participou de jogos da Seleção Brasileira quando defendeu o São Paulo Foto: divulgação

Em grande fase no São Paulo, o atacante foi lembrado pelo técnico Felipão e recebeu convocações em 2013. A estreia foi dia 6 de abril, quando entrou no 2º tempo da partida contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa. Com 37 anos, está agora no Vitória-BA.

Dudu Cearense

Legenda: Dudu Cearense foi o atleta do Ceará com mais convocações para a Seleção Brasileira Foto: divulgação

O ex-volante é o jogador com mais passagens pela Seleção Brasileira. Somando 37 convocações para o time canarinho, Dudu Cearense foi destaque nos elencos das categorias de base da CBF e ainda tem no currículo o título da Copa América de 2004.

Jônatas

Legenda: Na carreira, o volante Jônatas foi titular e capitão do Flamengo Foto: divulgação

Natural de Fortaleza, o volante Jônatas Domingos não passou por clubes cearenses no começo da carreira, mas teve uma maior destaque no Flamengo, ganhando chance com Dunga em 2006. Na ocasião, não foi acionado durante o amistoso com a Noruega. A carreira foi encerrada no Icasa em 2014.

Jardel

Legenda: O atacante Jardel é um dos ídolos da história do Porto, de Portugal Foto: divulgação

Centroavante nato, duas vezes Chuteira de Ouro na Europa e ídolo por onde passou, Jardel foi convocado pela Seleção Brasileira em 11 oportunidades entre 1996 e 2002. Revelado no Ferroviário, marcou um gol com a camisa amarelinha. Na época, foi cotado para a disputa da Copa do Mundo que consagrou o penta mundial na Alemanha, mas não ficou na lista.

Adriano

Legenda: Adriano foi revelado pelo Ferroviário e teve destaque no futebol europeu Foto: divulgação

Nascido em Fortaleza e iniciando no futebol profissional com a camisa do Ferroviário, o zagueiro Adriano Félix foi lembrado pelo então técnico Zagallo em 1995 para um amistoso contra o Valencia. O atleta defendia o Sport/PE no momento da convocação e não chegou a entrar em campo. Após passagens por clubes europeus, se tornou auxiliar técnico aos 45 anos.

Mirandinha

Legenda: O meia cearense Miradinha foi ídolo no Newcastle, da Inglaterra Foto: reprodução

Natural de Chaval, município localizado na divisa com Piauí, Francisco Francisco Ernandi Lima da Silva, o 'Mirandinha', teve seu talento reconhecido em 1987, após excelentes temporadas por Fortaleza, Botafogo e Palmeiras. O jogador revelado pelo Ferrão participou de três partidas e marcou o 1º gol brasileiro da história em Wembley, na Inglaterra.

Babá

Legenda: Natural de Aracati, Babá fez história pelo Flamengo Foto: reprodução

Em 1961, Mário Braga Gadelha, mais conhecido como Babá, jogou apenas um jogo amistoso pelo Brasil como atacante. Natural de Aracati, o atleta se destacou no cenário nacional jogando pelo Flamengo, onde foi bicampeão carioca em 1954-55. Começou e encerrou a carreira profissional no Ceará, deixando os gramados em 1968.

Zé de Melo e Geroldo

Legenda: Em 1959, o Brasil foi representado por um elenco nordestino em uma competição Foto: reprodução

Os dois jogadores cearenses tiveram a oportunidade de defender a Seleção Brasileira durante um torneio sul-americano Extra de 1959, ano em que o time canarinho foi todo representado por um elenco nordestino que atuava em competições regionais entre as federações. O técnico dessa equipe era Gentil Cardoso.